В Британии сократили срок изоляции для инфицированных коронавирусом с 10 до семи дней

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании сократили период обязательной изоляции для жителей, инфицированных коронавирусом, с десяти дней до одной недели. Как сообщило в среду Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), зараженные будут должны на шестой и седьмой день карантина сдать экспресс-тест на COVID-19, они смогут перестать соблюдать изоляцию только в случае отрицательного результата обоих анализов.

В ведомстве подчеркнули, что даже после окончания карантина перенесшим заболевание следует ограничить контакты с другими людьми в общественных местах и по возможности продолжать работать из дома. Согласно проведенным исследованиям, применяемые в стране экспресс-тесты способны определять заражение омикрон-штаммом коронавируса в той же степени, что и с вариантом "дельта". При этом исполнительный директор UKHSA Дженни Харрис заявила, что британцам следует сделать ПЦР-тест на коронавирус как можно скорее в случае возникновения симптомов заболевания.

"COVID-19 быстро распространяется среди населения. Скорость, с которой передается омикрон-штамм, может представлять риск для функционирования наших важных общественных структур этой зимой. Новые правила помогут прервать цепочку заражений и минимизировать влияние вируса на жизни людей", - сказала эксперт.

В свою очередь глава британского Минздрава Саджид Джавид обратился к нации с призывом пройти ревакцинацию для лучшей защиты от коронавируса. "Важно, чтобы люди внесли свой вклад [в борьбу с коронавирусом] с помощью регулярного тестирования и изоляции, если результат теста оказался положительным. Я также призываю всех сделать бустерную прививку, чтобы защитить себя и своих близких", - отметил он.

В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. По словам Джавида, в эту статистику попадает примерно 20-25% от реального числа заражений. 19 декабря министр также заявил, что около 60% заражений по всей стране приходится на омикрон-штамм, в Лондоне этот показатель превышает 80%.