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Свалку возле аэропорта на севере Хабаровского края ликвидируют через суд

Ликвидацию контролируют в Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратуре

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае обязал администрацию района и предприятие убрать свалку возле аэропорта Николаевска-на-Амуре, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Транспортные прокуроры в Николаевске-на-Амуре проверили исполнение законодательства о безопасности полетов и выявили в границах приаэродромной территории аэропорта Николаевска-на-Амуре полигон для размещения и захоронения отходов, привлекающий колонии птиц. Согласно требованиями Воздушного кодекса РФ свалки возле аэропортов размещать запрещено.

"Транспортный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края и ООО "Полигон" освободить земельный участок от отходов и произвести его рекультивацию. Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края иск прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

Решение суда обжаловали, однако его оставили без изменения, жалобу районной администрации не удовлетворили.

Ликвидацию полигона контролируют в Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратуре.

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