Минюст США разрешит не возвращать в тюрьмы переведенных под домашний арест из-за ковида

ТАСС, 22 декабря. Министерство юстиции США разрешит не возвращаться в тюрьму заключенным, которые продемонстрировали прогресс в реабилитации и исправлении после того, как их перевели под домашний арест из-за пандемии. Об этом говорится в соответствующем заявлении министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарленда, опубликованном во вторник.

"Мы будем использовать наши полномочия, чтобы тех, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего ареста <...>, не вернули в тюрьму без необходимости", - сказал Гарленд.

Закон, принятый в марте 2020 года, позволил перевести некоторых осужденных из тюрем под домашний арест. Это позволило снизить заболеваемость ковидом в местах лишения свободы. В январе текущего года было объявлено, что все заключенные, отпущенные под домашний арест в связи с пандемией, после ее окончания должны будут вернуться в тюрьмы, так как других оснований для перевода под домашний арест у них нет.