В Биробиджане на карантин по коронавирусу закрыли пять классов

ТАСС, 22 декабря. Учащиеся пяти классов в четырех школах Биробиджана переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"В областном центре пять классов закрыто на карантин по COVID-19. Эта мера направлена на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди учащихся городских школ", - говорится в сообщении.

Глава города Александр Головатый отметил, что обучение школьников ведется дистанционно. У всех контактных взяты тесты на коронавирус. В образовательных учреждениях прошли мероприятия по дезинфекции помещений, где занимались дети, а также в столовой и коридорах.

С начала пандемии в Еврейской автономной области выявлено 11 300 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 990 человек, умерли 604 пациента. Приступили к вакцинации 60 747 человек, закончили - 54 274 гражданин.