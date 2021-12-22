В Приморье от коронавируса умерло 1,5 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Коронавирус унес жизни 1 501 человека в Приморье. Об этом в среду сообщается на сайте регионального правительства.

"В Приморье за время пандемии не справился с коронавирусом 1 501 человек. За последние сутки, по данным краевого оперативного штаба на 22 декабря, печальную статистику пополнили еще пять человек. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе держится на высокой отметке, за последние сутки выявлено 450 случаев COVID-19, нарастающим итогом - 98 090", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 75% летальных исходов от коронавируса - среди граждан старше 65 лет.

Вакцинацию прошли 885 488 человек. Роспотребнадзор ввел в регионе дополнительные санитарные ограничения: без QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или перенесенную болезнь, жители региона могут попасть только в аптеки и магазины с товарами первой необходимости.