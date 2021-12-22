Первый зимний VK Fest пройдет онлайн с 2 по 6 января

"VK Музыка" впервые проведет зимний VK Fest. Как сообщает пресс-служба "ВКонтакте", фестиваль пройдет онлайн с 2 по 6 января.

На мероприятии выступят "Сплин", Баста, Леонид Агутин, "Би-2", Zivert, Slava Marlow, Cream Soda, Maruv и другие. Ведущий - Владимир Маркони. Отмечается, что участники VK Fest будут выходить в эфир из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великого Устюга и других городов.

"Благодаря тому, что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы еще и будем лучше знать друг друга. VK Fest всегда объединял людей - и продолжает это делать, даже когда проходит онлайн. При этом мы очень ждем летний фестиваль и надеемся, что пандемия позволит его провести. Так что до скорой встречи: сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн", - рассказал директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков.

Трансляции фестиваля будут доступны бесплатно в сообществе VK Fest.

Ранее "ВКонтакте" пришлось перенести летний офлайн-фестиваль на 2022 год, он запланирован на 23 и 24 июля.