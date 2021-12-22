В Иркутской области в 2021 году на Байкале сделали 89 контейнерных площадок для мусора

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Почти 90 контейнерных площадок для сбора мусора организовали в 2021 году на берегах Байкала в Иркутской области. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова во время прямого эфира в социальных сетях.

"Мы проводили работу по организации контейнерных площадок и приобретению контейнеров в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Было приобретено более 500 контейнеров и создано 89 контейнерных площадок. Эта работа продолжается", - сказала министр.

Она также сообщила, что на Кругобайкальской железной дороге - памятнике инженерного искусства, который является популярным туристическим объектом на Байкале, организовали десять площадок для раздельного сбора отходов.

В целом в регионе в ближайшие три года власти намерены ликвидировать 128 несанкционированных свалок, на эти цели в областном бюджете предусмотрели почти 400 млн рублей. В Иркутской области насчитывается 602 несанкционированные свалки на площади 1 тыс. 679 га, 340 из них находятся на Байкальской природной территории и занимают площадь 1 246 га, а 14 общей площадью 36 га - в Центральной экологической зоне, то есть непосредственно на берегах Байкала.

Ранее глава региона Игорь Кобзев обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой выделить финансирование на ликвидацию свалок на берегах Байкала по федеральному проекту "Сохранение озера Байкал". Свалки на побережье озера должны быть убраны до конца 2024 года.

В октябре пресс-служба Абрамченко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки на Байкальской природной территории, после чего начнется их ликвидация.