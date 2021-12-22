Патриарх Кирилл призвал священников потерпеть введенные в храмах ограничения из-за ковида

"Профилактические меры все еще применяются, в том числе и в храмах. Вполне понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны, как, например, длительное ношение масок. Призываю всех еще потерпеть ради сохранения возможности участия всех нас в богослужении", - сказал он в среду на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Патриарх выразил надежду, что в ближайшее время большинство ограничений будут сняты. "Упомянутые меры являются временными, и я надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем от них отказаться", - добавил он.

В марте 2020 года патриарх Кирилл и священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Патриарх отмечал ранее, что принятые в начале пандемии правила, касающиеся посещения храмов и богослужений, были своевременны и предотвратили обвинения церкви в распространении инфекции, а верующие с пониманием относятся к введенным мерам предосторожности.