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Пандемия COVID-19

Патриарх Кирилл призвал священников потерпеть введенные в храмах ограничения из-за ковида

Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду, что в ближайшее время большинство ограничений будут сняты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей еще потерпеть ограничения из-за коронавируса ради сохранения возможности участия в богослужении.

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"Профилактические меры все еще применяются, в том числе и в храмах. Вполне понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны, как, например, длительное ношение масок. Призываю всех еще потерпеть ради сохранения возможности участия всех нас в богослужении", - сказал он в среду на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Патриарх выразил надежду, что в ближайшее время большинство ограничений будут сняты. "Упомянутые меры являются временными, и я надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем от них отказаться", - добавил он.

В марте 2020 года патриарх Кирилл и священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Патриарх отмечал ранее, что принятые в начале пандемии правила, касающиеся посещения храмов и богослужений, были своевременны и предотвратили обвинения церкви в распространении инфекции, а верующие с пониманием относятся к введенным мерам предосторожности.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия COVID-19
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