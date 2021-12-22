Власти Москвы выделили дополнительно 7,8 млрд рублей на финансирование школ и детсадов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы дополнительно выделили 7,8 млрд рублей на повышение финансирования школ и детских садов. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило нормативы бюджетного финансирования школ и детских садов на 2022 год. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> На индексацию нормативов в законе о бюджете города Москвы на 2022 год предусмотрены дополнительные средства в объеме 7,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года финансирование государственных и частных образовательных учреждений будет проиндексировано на 3,1% до следующих значений: на учащегося первых-четвертых классов - 139 тыс. рублей; пятых-девятых классов - 160 тыс. рублей, 10-11-х классов - 180 тыс. рублей, на дошкольника группы полного дня - 191 тыс. рублей, на дошкольника группы кратковременного пребывания - 77,3 тыс. рублей.

"Индексация нормативов позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования", - уточнили в пресс-службе.