Безопасность на шахтах будет регулярно обсуждаться с трудовыми коллективами

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуроры в Кузбассе после аварии на шахте "Листвяжная", унесшей жизни 51 человека, внедрят практику регулярных встреч с коллективами угледобывающих предприятий для обсуждения вопросов промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

"Прокуратуре Кемеровской области поручено проводить на регулярной основе встречи с трудовыми коллективами шахт, получая информацию о нарушениях правил безопасности у первоисточника, дать оценку соблюдению закона об оперативно-разыскной деятельности всеми правоохранительными органами региона, добиться активизации этой деятельности с целью выявления случаев покровительства, непринятия исчерпывающих мер по устранению нарушений требований промышленной безопасности на шахтах", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры региона потребовал в кратчайшие сроки переломить ситуацию на объектах угольной отрасли Кузбасса. Он подчеркнул, что "жизнь шахтера и спасателя должна, безусловно, ставиться в приоритет экономической выгоде".

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей, которые пришли на помощь шахтерам.