Госдума уточнила порядок удаления затонувших судов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий механизм и порядок удаления затонувших судов.

Депутаты ввели механизмы обеспечения подъема затонувших судов их собственниками, а при неосуществлении такого подъема - администрациями морских портов или органами исполнительной власти субъектов РФ, к побережью которых ближе всего расположено затонувшее имущество. Речь идет о случаях, когда оно создает угрозу мореплаванию или работе навигационного оборудования, причиняет ущерб морской среде, препятствует рыболовству, строительству, ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также снижает туристическую ценность морского побережья.

Законом предусмотрено, что собственник затонувшего судна направляет капитану морского порта извещение о намерении его удалить. Тот в свою очередь издает распоряжение об условиях удаления затонувшего имущества и его сроках. Если извещение не поступило, капитан морского порта направляет собственнику судна требование об удалении затонувшего имущества. Если в установленный срок собственник не представил документы по удалению судна или не удалил его, то он теряет право собственности на затонувшее судно. Документ при этом позволяет восстановить право собственности в суде.

Документ также вносит изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся запрета на затопление судов, порядка определения финансового обеспечения удаления судов. Установление запрета также предлагается прописать в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ.

Если затонувшее судно зарегистрировано под флагом иностранного государства, то капитан морского порта направляет в государство регистрации затонувшего судна извещение о необходимости исключения затонувшего судна из государственного реестра этого государства, уточняется в законе.