Карантин полностью или частично введен в 40% нижегородских школ и детсадов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Учебный и воспитательный процессы полностью или частично остановлены в 40% образовательных учреждений Нижегородской области, сообщила в среду пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В 40% образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процессы (по ОРВИ и по COVID-19). Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения", - сказано в сообщении.

Как сообщила в среду на брифинге в Нижегородском областном информационном центре заместитель главного санитарного врача по региону Наталья Садыкова, 40 школ и семи детских садов закрыты полностью. Это связано в основном с заболеваемостью гриппом. Садыкова добавила, что школы в случае введения ограничительных мероприятий переходят на дистанционный режим обучения.

Она отметила, что зимние каникулы в школах области продлевать пока не планируют. "Сейчас разговоров по продлению каникул пока нет", - сказала Садыкова, по словам которой факторами, влияющими на повышение заболеваемости гриппом и коронавирусом, могут стать циркуляция высокопатогенного гриппа, а также новогодние праздники.

В пресс-службе отметили, что сейчас эпидемическая ситуация по коронавирусу в регионе стабилизировалась. Отмечается снижение заболеваемости среди всех возрастных групп, за исключением жителей в возрасте от 18 до 29 лет.

Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов гриппа, при этом, по последним данным, доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 57,7%. Всего лабораторно подтверждено 178 случаев гриппа, в том числе 172 случаев гриппа А Н3N2, 6 случаев гриппа А H1N1.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявили 227,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 201,4 тыс. человек выздоровели, 9,5 тыс. - умерли. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер, масочный режим, самоизоляция для невакцинированных граждан старше 65 лет. Уровень коллективного иммунитета приблизился к 60%.