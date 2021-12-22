Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду немного снизился и составил 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он остался на отметке 1,13, и в Санкт-Петербурге, где он вырос до 1,02.

В Свердловской области индикатор равен 0,96, в Пермском крае - 0,95, в Самарской области - 0,93, в Красноярском крае - 0,92. В Ростовской области коэффициент снизился до 0,89, в Воронежской - до 0,88, в Москве - до 0,87, в Нижегородской области - до 0,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.