Власти Петербурга разрешили заведениям общепита работать в новогоднюю ночь без ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общепита работать в ночь на 31 декабря без ограничений по времени. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Внесены новые изменения в постановление № 121: введение QR-кодов в предприятиях общепита и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени, с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%", - написал он.

Как сообщила пресс-служба правительства Петербурга, в постановлении также уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста: теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.