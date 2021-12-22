Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Банкам запрещается списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате.

Инициативу внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия". Документ был разработан после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты. Соавтор инициативы, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что речь идет о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".

Как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, причем норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов соцпомощи, в том числе пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.