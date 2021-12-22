Госдума ввела возможность проведения допросов и очных ставок дистанционно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о возможности проведения допросов и очных ставок в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

Такое право получат следователи и дознаватели, они смогут проводить допросы, очные ставки и опознания посредством систем ВКС госорганов, которые проводят предварительное расследование, при наличии соответствующей технической возможности.

В случае необходимости проведения допроса в таком режиме следователь будет направлять письменное поручение о его организации своим коллегам по месту нахождения лица, чье участие в следственных действиях признано необходимым. Протокол после проведения допроса, очной ставки или опознания составляется с учетом требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. В нем указываются дата, время и место как составления протокола, так и проведения самих мероприятий.

Документы по итогам этих действий следователем или дознавателем на месте должны быть направлены лицу, которое ведет расследование, в течение 24 часов.