Кабмин утвердил премирование для южных регионов - победителей фестиваля культуры и спорта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Регионы, победившие на фестивале культуры и спорта народов Юга России, получат специальные премии. Они смогут использовать средства на капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов, закупку оборудования для спортивных сооружений, сообщает в среду пресс-служба правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях предоставления бюджетных средств на премирование регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Те в свою очередь смогут направлять призовые на капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов, а также на закупку оборудования для спортивных сооружений", - говорится в сообщении.

Фестиваль культуры и спорта появился на Северном Кавказе в 2010 году. В 2021 году география проекта расширилась. Теперь он охватывает регионы не только Северо-Кавказского, но и Южного федерального округа. Таким образом, количество регионов-участников увеличилось с 7 до 15.

Уже в расширенном формате фестиваль в сентябре 2021 года прошел в Крыму. В следующем году он состоится в Чеченской Республике.

"Как и прежде, денежный приз будет получать регион, сборная команда которого победила в общекомандном зачете спортивной программы фестиваля. В 2022 году на премирование победителя предусмотрено 100 млн рублей", - уточнили в кабмине.