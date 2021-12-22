Свердловская область получит 1,1 млрд руб. на возведение и реконструкцию школ до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей получит Свердловская область из федерального бюджета до 2024 года на строительство и реконструкцию школ в Екатеринбурге и городе Верхней Пышме, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"Свердловская область получит 1,1 млрд рублей до 2024 года на строительство школ, отобранных Минпросвещения России по заявке губернатора Евгения Куйвашева. Федеральные средства будут направлены на строительство и реконструкцию школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что средства направят на три объекта. Среди них четырехэтажная школа №41 на улице Котельникова в Екатеринбурге. Она рассчитана на 925 мест и будет строиться с привлечением средств частного инвестора. Объем инвестиций на этапе строительства оценивается в 1,5 млрд рублей.

Также финансирование поступит для реконструкции школы в Верхней Пышме, которая сможет принять 1135 человек. Объем инвестиций составит 1,17 млрд рублей. Кроме того, в список включена реконструкция гимназии №120 в Екатеринбурге, где возведут новый четырехэтажный корпус, рассчитанный на 600 учащихся. В нем разместятся кабинеты, мастерские, столовая на 335 мест, медицинский блок, спортивная зона с залом для игровых видов спорта, школьная библиотека.

В 2022 году Свердловская область получит 472,6 млн рублей, из них 109,3 млн рублей на строительство нового корпуса лицея, в 2023 году - 388,4 млн рублей на строительство школ в рамках концессий и в 2024 году на эти же цели - почти 245 млн рублей.

Ранее сообщалось, что первая в Свердловской области школа, построенная с использованием механизма ГЧП, появится к концу 2023 года в Екатеринбурге. Кроме того, к этому же времени с использованием средств частных инвесторов реконструируют учебное заведение в городе Верхняя Пышма.