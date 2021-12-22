Собянин заявил, что медпомощь во всех районах Москвы будет в шаговой доступности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство москвичей во всех районах мегаполиса будут получать медпомощь в комфортных условиях и в шаговой доступности от дома. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, выступая на заседании городской думы.

Он подчеркнул, что главным приоритетом в своей работе столичные власти считают развитие здравоохранения, и ближайшие годы "должны стать временем, когда многие начатые проекты принесут реальный и ощутимый результат".

"Прежде всего, это программа внедрения нового московского стандарта качества амбулаторной помощи: недавно мы увеличили количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий - это почти половина всего существующего амбулаторного фонда", - проинформировал Собянин. Кроме того, по его словам, в мегаполисе откроют 30 новых поликлиник в районах, "где их объективно не хватает". "Таким образом, большинство москвичей во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома", - заверил мэр.

Он назвал такую работу "огромной и сложнейшей", в которой участвуют десятки тысяч людей. "После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов - стоило ли это таких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ. Да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую современную поликлинику", - рассказал Собянин.

В этой связи он проинформировал, что в активной фазе находится программа строительства новых стационаров. В частности, речь идет о реконструкции Центра имени Логинова. "Это ощутимое улучшение помощи пациентам с онкологическими заболеваниями", - сказал мэр. Среди других объектов он назвал новые корпуса скорой помощи в пяти горбольницах, обновленную инфекционную больницу №1, больницу святого Владимира и многопрофильную больницу в Коммунарке. "Очень важно и то, что новые больницы сформируют современный стандарт качества, постепенно мы будем подтягивать до этого стандарта и другие городские стационары", - заверил Собянин.