Большинство российских интернет-пользователей высказались за блокировку треш-стримов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (87%), пользующихся интернетом, считают, что треш-стримы необходимо блокировать. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте ВЦИОМ.

"Абсолютное большинство российских интернет-пользователей (87%) убеждены, что подобные видеоматериалы в интернете следует блокировать, 9% полагают, что это не нужно делать (12-15% среди молодежи)", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что каждый второй россиянин (49%) слышал о треш-стримах, ничего не знают об этом 51% опрошенных. Чаще всего с подобными видео в интернете сталкиваются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (42%), реже всего - категория граждан от 45 до 59 лет (14%). Порядка 17% интернет-пользователей считают, что люди смотрят подобные видео от скуки и безделья, еще 12% уверены, что из любопытства. Мнение о том что зрители такого контента имеют нарушения психики или "ненормальные люди" высказали по 10% опрошенных.

"Три четверти российских интернет-пользователей (74%) считают, что за организацию и демонстрацию треш-стримов в интернете следует наказывать организаторов, 33% полагают, что нужно наказывать участников, 31% - что интернет-каналы и соцсети", - говорится в сообщении. При этом 6% респондентов придерживаются позиции, что наказывать за треш-стримы не нужно никого.

В марте 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что запрет треш-стримов должен быть закреплен в отдельной статье Уголовного кодекса (УК) РФ. В октябре этого года первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова уточнила, что поправки в УК РФ, которые определят ответственность за распространение шокирующего контента проходят стадию согласования.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 6 декабря 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.