Количество убийств и краж в Москве снизилось благодаря системе видеонаблюдения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число преступлений, в том числе убийств и краж, в Москве снизилось благодаря внедрению системы видеонаблюдения. Власти города и в дальнейшем будут развивать цифровые сервисы, сообщил в среду в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще одной важнейшей составляющей качества жизни горожан является современная цифровая среда. <...> Цифровые сервисы вносят огромный вклад и в повышение безопасности москвичей. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищений автомобилей - в девять раз, погибших в ДТП - в два раза. Задача - совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни", - сказал он.

Собянин добавил, что дальнейшее развитие в Москве получат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи, благодаря которым москвичи уже пользуются множеством удобных и практических решений. Среди них голосовые помощники и чат-боты для решения бытовых вопросов.

"Цифровая трансформация значительно изменит и сферу государственных услуг. За последние 10 лет мы добились того, что оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей. Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись", - отметил мэр.

Он уточнил, что в этом году власти отменили медицинские справки для школьников. Информация о допуске к занятиям или освобождении от физкультуры автоматически загружается из ЕМИАС и отражается в электронном дневнике.

"Более того, услуги должны становиться проактивными. Например, не дожидаясь запроса, портал mos.ru будет предлагать обновить документы, оформить пособия или решить другой важный вопрос. А гражданину останется лишь согласиться или отказаться от предложенной услуги. Таким образом, мы сэкономим москвичам миллионы часов личного времени", - подчеркнул Собянин.