Опрос: доверие россиян к вакцинам от ковида за год выросло почти на четверть

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доверие россиян к вакцинам против новой коронавирусной инфекции за последний год возросло на 23 процентных пункта (п. п.) - с 37% до 60%. При этом непосредственно к отечественным вакцинным препаратам - на 13 п. п., следует из результатов опроса, проведенного Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала "Доктор", который имеется в распоряжении ТАСС.

"За год существенно выросло число россиян, доверяющих вакцинам от COVID-19 - как отечественным, так и иностранного производства. В декабре прошлого года о доверии к вакцинам заявили 37% опрошенных россиян в возрасте 18 лет и старше; в 2021 году их доля составила 60%. Больше стало тех, кто доверяет именно отечественным вакцинам, - это 43% респондентов, что на 13 процентных пунктов больше, чем год назад. Значимо выросло число тех, кто доверяет и отечественным, и иностранным вакцинам: их доля выросла с 5% до 15%. Число тех, кто не доверяет любым созданным вакцинам от COVID-19, снизилось с 53 до 34%", - следует из данных опроса.

Отмечается, что значимым фактором, влияющим на доверие к вакцинам, является возраст: чем старше, тем больше процент доверяющих именно отечественным вакцинам (от 25% в возрасте 18-25 лет до 65% среди людей 60 лет и старше). При этом среди опрошенных 18-34 лет максимален процент тех, кто доверяет всем вакцинам - и иностранным, и отечественным (31 и 28% соответственно). Максимальное число (более 40%) в целом не доверяющих вакцинам от новой коронавирусной инфекции среди россиян от 25 до 44 лет.

"Если в декабре 2020 года максимальное число скептиков было среди женщин (не доверяли вакцинам от COVID-19 59% женщин и 46% мужчин), то в 2021 их число практически не различается по гендерному признаку (34% среди мужчин, 35% женщин). При этом женщины существенно чаще говорили о доверии отечественным вакцинам (45% по сравнению с 39% у мужчин), а мужчины - о доверии всем вакцинам в принципе (19% по сравнению с 12% у женщин)", - отмечается в тексте.

Максимальное доверие вакцинации в целом фиксируется среди жителей Москвы и городов-миллионников, причем там больше тех, кто доверяет всем вакцинам, независимо от страны производства. В средних и малых городах выше доверие отечественным препаратам. К регионам, где самый высокий процент тех, кто не доверяет вакцинам от COVID-19, относятся Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Опрос также показал, что в настоящее время более половины (57%) россиян знают, что делать в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом еще год назад данный показатель был ниже на 13 п. п. и составлял 44%. Треть опрошенных респондентов заявили, что будут действовать по ситуации, а 8% отметили, что вовсе не знают, что делать. "На ответы влияет возрастной фактор: респонденты в возрасте до 44 лет несколько чаще говорили о том, что точно знают, что делать в случае заболевания. Отмечается также корреляция с доходом - чем обеспеченнее респонденты, тем увереннее они себя чувствуют", - следует из данных опроса.

Об опросе

Всероссийский опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала "Доктор" методом телефонного опроса (CATI). В опросе участвовали жители РФ в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных - 1 606 человек. Выборка квотная по полу, возрасту и типу поселения. Опрос проведен 10-20 декабря 2021 года. Для сравнения приведены данные опроса, проведенного 12-13 декабря 2020 года по аналогичной методике. Общее количество опрошенных в 2020 году - 1 648 человек.