В Карелии в 2022 году приступят к капитальному ремонту домов 1950-х годов постройки

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт домов 1950-х годов постройки, так называемых "сталинок", по федеральной программе начнется в 2022 году в Карелии. Планируется провести работы на 100 объектах, сообщил на заседании республиканского правительства министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

"Сейчас мы переходим на ремонт домов, которые были построены в 1950-х годах, так называемые "сталинки". То есть те дома, которые требуют существенных капитальных временных вложений. Планируем на 2022 год отработать 100 домов", - сказал он.

Для реализации программы капитального ремонта 36 объектов уже признали пригодными к проведению работ, по 74 экспертизы завершатся в начале следующего года. "Большая часть из них попадет в программу ремонта. Наши планы - отработать 100 домов в 2022 году", - подчеркнул Россыпнов.

На сегодняшний день в программе находится 4 970 домов, или 11,2 млн квадратных метров. По итогам 2021 года 271 объект был исключен и признан аварийным, всего с начала действия программы капитального ремонта таких домов насчитывается 2 тыс. На проведение работ, в том числе на комплексный капремонт, а также перевод домов на природный газ собрано более 5,8 млрд рублей при уровне собираемости платежей 95%. Израсходованы к сегодняшнему дню - 2,7 млрд рублей.

"Отмечу, что нам неоднократно ставили на вид значительное количество средств, находящихся на счетах фонда. Данную работу мы улучшили существенно. По факту, с учетом того, что часть средств резервируется на снос домов, (тех домов, которые были в программе, собирали взносы, но потом были признаны аварийными), за минусом этих средств у нас в свободном остатке [сумма] с 1 млрд сократится до 300-350 млн рублей", - пояснил региональный министр.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также попросил Минстрой и муниципальные власти организовать работу по сносу домов, которые юридически еще не расселены, но в них уже никто не живет, а сами по себе они представляют опасность для людей. "В конце концов эти дома разрушаются, люди рядом ходят, я уже не говорю про детей, которые выбирают эти дома местом для своих игр", - сказал глава Карелии, напомнив, что в регионе есть факты серьезных травм у детей, полученных на таких полуразрушенных объектах.