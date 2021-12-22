В Омске в 2021 году благодаря соцподдержке впервые с 2015 года выросло число новорожденных

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Увеличение числа новорожденных впервые с 2015 года зафиксировано в миллионном Омске. Как рассказал в среду журналистам министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, это произошло благодаря реализации нацпроекта "Демография", в рамках которого только в 2021 году регион, где в прошлом году естественная убыль населения составила более 12 тыс. человек, направил на поддержку семей с детьми 3,7 млрд рублей.

По данным Омскстата, с начала прошлого десятилетия в Омской области наблюдался небольшой естественный прирост населения, который постепенно сокращался (в 2016 году 158 человек) и сменился в 2017 году естественной убылью (минус 2 748 человек). По итогам 2020 года число умерших превысило число родившихся жителей области на 12 014 человек. Все эти годы в Омской области наблюдалось и сокращение рождаемости - с 26 310 человек в 2016 году до 17 882 человек в 2020 году. Всего, отмечает Омскстат, в 2021 году в сибирском регионе проживает 1,9 млн человек.

"В этом году более 3,7 млрд рублей мы потратили на то, чтобы поддержать семьи. Что дает такая поддержка? Сразу могу сказать, что мы видим тенденцию к сокращению темпов снижения рождаемости. В этом году <…> мы впервые с 2015 года получили рост рожденных на территории города Омска. Это очень хороший, позитивный момент", - рассказал Куприянов.

По его словам, рост рождаемости также зафиксирован в трех муниципальных районах региона. Министр добавил, что в Омской области фиксируется и увеличение числа беременных женщин. Так, в 3 квартале 2021 года по сравнению со 2 кварталом рост составил более 17%. "Эти факты позволяют нам с осторожным оптимизмом прогнозировать улучшение показателей рождаемости в регионе, в том числе за счет реализуемых мер", - отметил глава омского Минтруда.

Нацпроект "Демография" направлен на обеспечение роста численности населения России, сохранение его здоровья, увеличения доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом, и на повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Помимо проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", в него входят также федеральные проекты "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".