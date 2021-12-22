В Росгвардии советуют не писать в соцсетях об отъезде из дома в Новый год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Гражданам, уезжающим надолго из дома на новогодние праздники, лучше не писать об этом в социальных сетях для избежания квартирных краж. Об этом сообщил журналистам на брифинге замначальника управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве Александр Сивов.

"Ни в коем случае в соцсетях, личных аккаунтах не нужно информировать о том, что вы уезжаете. Это все может отслеживаться и отсматриваться людьми, которые хотели бы поживиться", - сказал Сивов, добавив, что новогодние праздники создают предпосылки для увеличения количества квартирных краж именно потому, что многие уезжают из дома.

Он также сообщил о необходимости вовремя забирать из почтовых ящиков корреспонденцию, чтобы было понятно, что в квартире постоянно живут люди.

По словам замначальника управления, самой эффективной мерой защиты квартиры остается установка сигнализации. Для жителей первых и вторых этажей не лишней будет и установка решеток на окна. Сивов подчеркнул, что экипажи вневедомственной охраны подъезжают к квартире, в которой сработала сигнализация, как правило, в течение 5-7 минут.