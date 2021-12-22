МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "амбициозной и непростой задачей" сделать Москву городом, где хочется жить.

"Сделать Москву городом, в котором хочется жить - амбициозная и непростая задача, еще более сложная задача - сделать таковым каждый район, каждый двор, каждый дом, но у нас есть все, чтобы справиться с такой задачей", - сказал мэр, выступая в среду на заседании городской думы.

Он отметил, что непростой такая задача является потому, что рассматривается, прежде всего, не как конечная цель, а как постоянное движение вперед. "Мы с вами уже прошли большой отрезок пути, решили много проблем, которые прежде считались неразрешимыми, уверен, что вместе справимся и с теми вызовами, которые стоят перед Москвой", - заметил мэр, обращаясь к парламентариям.

И если в прошлом, по словам Собянина, города возникали вокруг крепостей, рабочих поселков или шахт, то сейчас город должен строится вокруг людей, вокруг их желаний и потребностей. "Город, в центре которого человек, каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Город, в котором хочется жить, в котором хочется учиться и работать, отдыхать и встречать гостей, создавать семью и растить детей", - пояснил Собянин, назвав сердцем мегаполиса "не точку на карте, а его жителей".