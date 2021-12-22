Удмуртия подготовила все детские медучреждения для приема вакцины "Спутник М"

ТАСС, 22 декабря. Власти Удмуртии подготовили все медицинские организации детского звена к приему вакцины "Спутник М", закупив необходимое дополнительное холодильное оборудование и сформировав бригады врачей. Поступление вакцины ожидают в регионе в начале января, сообщает в среду пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"Все медицинские организации детского звена готовы к приему вакцины: закуплено холодильное оборудование, обучен медицинский персонал, сформированы бригады для вакцинации", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко.

Она отметила, что первые партии вакцины ждут в регионе в начале января, сейчас в медицинских, образовательных организациях опрашивают родителей, готовых вакцинировать своих детей.

"Пока никакие документы и согласия не подписываются, пока мы просто собираем потребность, чтобы заказать то количество вакцины, которое будет необходимо", - добавила Петренко, по словам которой процент заболевших детей и доля детей, переносящих эту инфекцию в среднетяжелой и тяжелой форме, увеличились.

По данным оперштаба Удмуртии, всего на 22 декабря в республике зарегистрировано 78 426 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 66 692 человека выздоровели, 3 382 умерли. По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, вакцинацию от ковида в республике завершили более 666,7 тыс. человек, коллективный иммунитет находится на уровне 55%.