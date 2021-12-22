Водитель автобуса в Крыму высадил на мороз ребенка-льготника

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после появления в соцсетях сообщений о высадке водителем автобуса в морозную погоду ребенка, имеющего право на льготный проезд, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей было выявлено сообщение о том, что вчера днем водитель автобуса "Богдан", следовавший по маршруту "Железнодорожный вокзал Симферополя - Перевальное" высадил на трассе в районе села Андрусово Симферопольского района на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий документ. [Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю] Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Симферопольскому району незамедлительно организовать процессуальную проверку, в рамках которой необходимо не только установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям водителя автобуса предприятия, но и изучить доводы сельчан в СМИ об имевших место ранее подобных фактах", - говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк также сообщила, что "по поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича организована проверка информации СМИ о нарушении прав ребенка, которого высадили из автобуса".

"В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Республики Крым", - сообщается в пресс-релизе.

На полуострове уже несколько дней действует предупреждение о снегопадах и морозах до 15 градусов. По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением арктического холодного фронта 22 декабря на полуострове ожидаются порывы ветра до 25 м/с, 22, 23 и 24 декабря ночные температуры резко понизятся до 10-15 градусов мороза, дневные до 3-8 градусов мороза.