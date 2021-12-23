Будущее промышленности: как производственным предприятиям стать "зеленее"

Решения ABB помогают не только повысить эффективность производств, но и добиться их углеродной нейтральности

Масштабы влияния промышленности на экологию по всему земному шару огромны, и последствия этого человечеству еще предстоит осознать. При этом промышленность не может развиваться без новых технологий - и многие из них, помимо повышения производительности, уже сегодня направлены на то, чтобы снизить негативное влияние производства на экологию, сделать предприятия более "зелеными". Вопросы устойчивого развития в крупных промышленных компаниях оказывают влияние на многие процессы. Лидеры рынка разрабатывают стратегии по снижению углеродного следа, внедрению "зеленых" технологий в производство и логистику, повышению социальной обеспеченности своих работников и жителей регионов, где осуществляют деятельность. Один из лидеров в области промышленной автоматизации, международная технологическая компания ABB, разрабатывает и внедряет решения, которые позволяют предприятиям стать более экологичными, а энергопотребление - более осознанным и рациональным. Устойчивое развитие - начинай с себя ABB не просто предлагает решения, она стремится внедрить у себя процессы, направленные на устойчивое развитие. Компания определила три наиболее значимых области с точки зрения устойчивого развития: создание низкоуглеродного общества путем сокращения выбросов, сохранение природных ресурсов и содействие социальному прогрессу. По словам руководителя направления по устойчивому развитию АВВ в России Юлии Пономаревой, в 2020 году ABB перевыполнила большинство из поставленных целей, связанных с окружающей средой, социальной деятельностью и управлением. Так, уровень выбросов парниковых газов от работы компании в мире составил 561 килотонну - это на 58% меньше, чем в 2013 году. Что касается России, то на заводе ABB в Липецке команда фокусируется на снижении количества отходов, что позволяет уменьшать экологический след в процессе работы, улучшать экоситуацию, а также экономить энергию и деньги. "Этого удалось добиться благодаря изменениям технологических процессов производства, тренингам по раздельной сортировке отходов, строгому соблюдению экологического законодательства и наших внутренних стандартов", - отмечает Пономарева.

"Кроме того, мы продолжаем вести работу по переработке некондиционного товара с минимальным ущербом для окружающей среды: на вторичную переработку теперь отправляется все, что могут переработать в РФ. Следуя концепции „устойчивого поставщика“, мы собираем на складе некондиционный товар практически со всех своих бизнесов и с помощью партнеров отправляем на переработку металл, бумагу, картон, дерево, батареи, масла", - продолжает Пономарева. В рамках стратегии ABB на период до 2030 года цели в области устойчивого развития интегрированы в процессы принятия решений, есть планы подотчетности и стимулирования. Совместно с заказчиками и поставщиками компания работает над внедрением экологически безопасных методов и процессов на протяжении всей цепочки создания потребительской ценности и жизненного цикла продуктов и решений. Повышение энергоэффективности Одним из наиболее перспективных способов устранения климатического кризиса в ABB видят повышение энергоэффективности производства. Только электродвигатели на промышленных предприятиях и в системах обеспечения жизнедеятельности потребляют около 45% производимого в мире электричества. Сегодня значительное количество установленных электродвигателей (около 300 млн единиц во всем мире) потребляет гораздо больше энергии, чем требуется, что приводит к огромным потерям. По некоторым оценкам, если заменить оборудование на более энергоэффективное, то глобальное энергопотребление можно сократить на 10%. Это позволит снизить объем выбросов парниковых газов более чем на 40%, что соответствует целям Парижского соглашения по климату до 2040 года.

ABB регулярно проводит анализ общего влияния базы установленных двигателей и преобразователей частоты на глобальную энергоэффективность. Так, в 2020 году поставленное компанией оборудование позволило сэкономить 198 ТВт·ч. Этот показатель составляет более половины ежегодного потребления электричества в Великобритании. В ABB ожидают, что к 2023 году двигатели и преобразователи частоты, которые производит компания, позволят заказчикам дополнительно сэкономить еще 78 ТВт·ч электроэнергии в год - почти столько же ежегодно потребляет Бельгия, Финляндия и Филиппины. Другая проблема, на борьбу с которой направлены решения ABB, - обеспечение бесперебойности электроснабжения в распределениии энергии без использования вредных для экологии веществ. Уже более 50 лет комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией используют в качестве изоляционного газа гексафторид серы (SF6) из-за его хороших свойств. Однако SF6 - самый мощный парниковый газ в мире, потенциал глобального потепления которого в 23 тыс. раз выше, чем у CO 2 , а продолжительность жизни в атмосфере - больше 3,2 тыс. лет. С 2015 года ABB вывела на рынок распределительные устройства с газовой изоляцией без SF6, чтобы дать возможность заказчикам в сфере коммунальных услуг, промышленности и инфраструктуры использовать более экологичные решения. По всему миру установлено более 5 тыс. таких устройств. Водород как альтернативный энергоноситель Важным в достижении целей устойчивого развития в масштабах промышленности является переход на использование водорода как энергоносителя. В перспективе он позволит компаниям постепенно отказываться от использования ископаемого топлива и наряду с ВИЭ осуществить декарбонизацию экономики в целом. Решения ABB способствуют снижению неизбежных для водородной энергетики капитальных расходов и операционных затрат в процессе получения водорода. Компания активно инвестирует в технологии электрификации, автоматизации и цифровизации, а разработкой конкретных технологий, в частности электролизеров и топливных элементов, занимаются партнеры, с которыми сотрудничает ABB. Например, одно из таких решений сегодня используются в судоходстве - модульная система питания на основе высокомощных топливных элементов с ионообменной мембраной. Такие элементы могут быть использованы в высоко- и низковольтных системах, а также в системах питания на основе как переменного, так и постоянного тока, в комплексе с аккумуляторами или двигателями. Система энергоснабжения судна может быть полностью водородно-электрической или комплексной и использовать гибридную энергию только частично.

Решение позволяет судам быть более экологичными - водородные топливные элементы обеспечивают надежное функционирование, выделяют только воду и кислород. С системой питания на основе топливных элементов судно может длительное время работать в режиме нулевого выброса. Кроме того, благодаря технологии появляются более широкие возможности фрахта, если судно оснащено экологичной системой питания на топливных элементах и соответствует всем нормам и требованиям для работы в таких областях, как фьорды или порты, где запрещены любые выбросы. Наконец, минимальное количество подвижных частей уменьшает необходимость технического обслуживания при сохранении оптимального срока службы и эффективности. Вместе с тем, признают в ABB, водород, особенно "зеленый", все еще экономически невыгоден по сравнению с другими видами топлива, в частности на фоне низкого углеродного налога во многих странах. В связи с этим ключевую роль может играть снижение капитальных вложений, а также операционных и производственных затрат. Второй фактор - наличие нужной инфраструктуры, которая рождала бы спрос на технологию. И здесь очень важна роль государств. С одной стороны, они могут способствовать созданию необходимой инфраструктуры, а с другой - прогнозировать и планировать спрос потенциальных потребителей для повышения уверенности производителей. Будущее электромобилей Мировые продажи электромобилей в 2020 году достигли более 3 млн, а согласно прогнозам, к 2025 году 30% всех новых автомобилей будут электрическими. В одной только Европе в течение 2020 года зарегистрировали почти 1,4 млн электрических и гибридных электромобилей на батареях - это почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.