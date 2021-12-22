РЭО наградил победителей "Зеленой премии" за лучшие экологические проекты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в среду подвел итоги "Зеленой премии" и объявил победителей в семи номинациях, включая регионы и региональных операторов "Зеленого рейтинга".

"Зеленая премия" отчетливо показала, насколько людям отзывается тема защиты окружающей среды, как они формируют новую культуру обращения с твердыми коммунальными отходами и новую модель поведения, связанную с разумным потреблением, ответственным отношением к природе и богатствам, которые она нам дарует. Премия доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, - это люди", - заявил в ходе церемонии генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего на конкурс было подано более тысячи заявок, критерии отбора были выбраны отдельно для каждой номинации. В состав жюри вошли эксперты отрасли обращения с отходами и знаменитости, которые занимаются популяризацией экологического образа жизни.

"Активность наших граждан, волонтеров, бизнеса играет ключевую роль в решении экологических проблем. Экология по-настоящему объединяет и не имеет границ, политических взглядов", - отметила присутствовавшая на церемонии заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

Лауреаты премии

В номинации "Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы" одержал победу благотворительный фонд "Второе дыхание". Организация старается предотвратить попадание одежды на полигоны и создает инфраструктуру для приема ненужных вещей. Фонд разместил уже более 750 контейнеров для приема вещей в 58 регионах страны.

Победителем в номинации "Культура и искусство" стал фестиваль "зеленого" кино "Экочашка", который с 2010 года привозит в Россию и страны СНГ документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше.

Лучшим медиапроектом стала "Сортировочная". Это YouTube-канал о том, как сортировать отходы, он рассказывает в целом об отрасли обращения отходов в России.

Ассоциация "зеленых" вузов России забрала статуэтку "Зеленой премии" в номинации "Образование" за проект "Общероссийская программа "Зеленые вузы России". За четыре года во всероссийских экоквестах приняли участие 370 вузов, 60 тыс. студентов из 85 регионов.

"Зеленую премию" в номинации "Бренды" выиграла группа "Ингка" с брендами "Мега" и IKEA. Они стали безусловными лидерами по числу поданных проектов, направленных на устойчивое развитие и повышение экологической культуры. Компаниям удается не только организовать сбор вторсырья и снижения упаковки внутри, но и активно привлекать арендаторов и клиентов ко всем экоинициативам.