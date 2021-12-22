В Москве выпустили лимитированную серию открыток со Сказочными часами Театра кукол

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лимитированная серия новогодних открыток с главным символом Театра кукол Сергея Образцова - Сказочными часами, которые являются одной из достопримечательностей Москвы, и изображениями спектаклей, выпущена в рамках акции "Театральная почта". Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "Почта России".

"Для акции "Театральная почта" выпущена лимитированная серия открыток с главным символом театра - знаменитыми Сказочными часами, которые являются одной из достопримечательностей Москвы и изображениями любимых спектаклей: "Маленький принц", "Щелкунчик", "Солнечный луч", "Звезда по пути в Вифлеем", а также автопортретом из акварели самого создателя театра Сергея Образцова. Совместная акция Почты России и Театра кукол "Театральная новогодняя почта" стартовала 22 декабря и завершится 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

До начала театрального представления и в антракте каждый желающий сможет подписать открытки. Отправка их по России или за рубеж - бесплатна для всех гостей.

"Второй год подряд Театр Образцова и Почта России проводят совместную акцию. Театральный привет и новогоднее поздравление можно отправить прямо из театра в любую точку мира. Эта акция очень полюбилась нашим зрителям, и многие с нетерпением ждут ее повторения. Советуем подготовиться заранее - выписать адреса, куда бы вы хотели отправить открытки", - цитирует пресс-служба слова главного режиссера театра Бориса Константинова.

По словам режиссера, несмотря на появление огромного количества всевозможных почтовых сервисов и мессенджеров в интернете, традиция отправлять бумажные открытки и письма по-прежнему существует, и в последнее время становится все более популярной.