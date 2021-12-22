Около 6 млн доз вакцины от коронавируса получило Подмосковье с начала прививочной кампании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Почти 6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в медучреждения Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции Московская область получила свыше 5,8 млн доз вакцины. Преимущественно это "Спутник V", но также поставляются другие вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак", а также "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что все пункты обеспечены вакциной в полном объеме. Для прохождения процедуры необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

"Прививку можно сделать как в поликлинике, так и в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах - в общей сложности почти в 400 пунктах. В пользу повторной вакцинации выбор сделали свыше 420 тыс. жителей", - процитировали в материале слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.