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Новый год и Рождество

Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством

Письмо российского лидера сербскому коллеге передал посол РФ Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии Александара Вучича с Новым годом и Рождеством. Письмо российского лидера сербскому коллеге передал в среду посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщила пресс-служба сербского лидера.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко, который вручил ему письмо президента Владимира Путина с поздравлениями в связи с наступающими новогодними и рождественскими праздниками", - говорится в сообщении.

"Наши недавние переговоры в Сочи в полной мере подтвердили твердость стратегического партнерства России и Сербии и позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и плотной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Это отвечает фундаментальным интересам наших братских народов и вносит вклад в обеспечение стабильности и безопасности на европейском континенте", - цитирует пресс-служба текст письма Путина.

Путин пожелал Вучичу, его родным и близким, а также всему народу Сербии "мира и процветания". В свою очередь Вучич поблагодарил Путина "за теплый прием в Сочи и за дружеские переговоры, которые там проводились".

В результате переговоров Путина и Вучича 25 ноября в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м  на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияНовый год и РождествоВучич, Александар
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