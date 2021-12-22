В Коммунарке завершили строительство амбулаторного корпуса больницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Работы по строительству амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке завершены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории больницы в Коммунарке полностью завершилось строительство амбулаторного корпуса. В настоящий момент в здании идет пуско-наладка оборудования, готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", - сказал Бочкарев, чьи слова передает пресс-служба строительного комплекса.

По его словам, общая площадь здания составляет 8,3 тыс. кв. м, в нем девять этажей, включая подвал и технический этаж. "В здании будет установлено более 5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели", - отметил Бочкарев.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что в новом здании создана вся необходимая инфраструктура для оказания качественной медицинской помощи различного профиля.

"В здании смогут разместиться лаборатория радиоизотопной диагностики с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, единый для всего медкомплекса больничный архив, консультативно-диагностическое отделение, отделение амбулаторного гемодиализа на 16 процедурных мест, а также дневной стационар различного профиля: терапия, хирургия, онкология", - сказал Загрутдинов.