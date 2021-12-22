Школьники Мордовии уйдут на зимние каникулы с 27 декабря

ТАСС, 22 декабря. Власти Мордовии приняли решение отправить учащихся школ на зимние каникулы с 27 декабря до 9 января. Об этом сообщается в официальной группе в "ВКонтакте" министерства образования республики.

"В соответствии с решением оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия от 20 декабря 2021 года сроки проведения зимних каникул в общеобразовательных организациях республики в 2021-2022 учебном году установлены с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее глава республики Артем Здунов рассказал ТАСС, что в Мордовии снижается число госпитализаций и зафиксированных случаев заражения коронавирусом. При этом заболеваемость все еще остается высокой.

В Мордовии действует система доступа по QR-кодам в заведения общепита, спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, гостиницы, магазины, реализующие непродовольственные товары объекты розничной торговли площадью больше 150 кв. метров (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. Для непривитых граждан 60+, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.