Володин: коллективный иммунитет позволяет Думе вернуться к привычным форматам работы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Коллективный иммунитет депутатов Госдумы достигает 95%, в течение последних трех недель только один из них заразился новой коронавирусной инфекцией. Это позволяет депутатам постепенно возвращаться к привычным форматам работы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии на пленарном заседании в среду.

"Коллеги, нам, конечно, надо учитывать фактор пандемии, которая вносит свои коррективы <…> На сегодняшний день, как уже говорил, коллективный иммунитет депутатов составляет 95%, но у нас были с вами дни, когда количество заболевших доходило до 43. На протяжении последних трех недель у нас один заболевший депутат. Мы делаем все для того, чтобы возвратиться к привычным форматам. И такой подход нам позволяет это", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что в начале декабря по инициативе комитета Госдумы по молодежной политике прошли большие парламентские слушания, в ходе которых депутаты вынесли на широкое обсуждение вопросы создания условий для развития добровольчества и волонтерства, а также "вышли на принятие конкретных решений".

Кроме того, подчеркнул Володин, депутаты ищут новые форматы работы. "Одним из новых форматов стало создание рабочих групп по таким проблемам, как обеспечение жильем детей-сирот, снижение цен на металл, удобрения, пиломатериалы. Нам надо использовать такие подходы и в дальнейшем, чтобы проблем становилось меньше", - подчеркнул Володин.