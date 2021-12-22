Опрос: большинство россиян предпочли бы заменить новогодний корпоратив на премию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (71%) предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. При этом 39% работающих всегда посещают корпоратив, свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Если бы у россиян была возможность выбора, 71% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 22%. Чаще других предпочтение деньгам отдают работники из Москвы (76%), Пермского края (72%) и Санкт-Петербурга (71%), а также представители профессиональных сфер: "Производство, сельское хозяйство" (80%), "Начало карьеры, студенты" (79%) и "Административный персонал" (78%)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что в целом только 39% работающих россиян всегда посещают корпоративы, 41% присоединяются к празднику лишь изредка, а 20% и вовсе их игнорируют. По данным опроса, не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

Опрос показал, что конкретно в этом году пойти на новогодний корпоратив намерены 54% респондентов (из числа тех, у кого в компании в принципе будет это мероприятие): 59% среди женщин и 49% среди мужчин.

Говоря о музыкантах, 23% рассказали, что в принципе не хотели бы видеть российских музыкальных исполнителей на рабочем празднике. При этом 14% хотели бы на новогоднем корпортиве видеть группу "Би-2", 12% - "Руки вверх", а 9% желали бы, чтобы на празднике выступил коллектив Little Big.

Исследования проводилось с 29 ноября по 9 декабря текущего года среди 4 250 российских работников и соискателей.