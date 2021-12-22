Победителями конкурса "Калина Красная" стали заключенные из 20 регионов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России определила победителей Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина Красная". В этом году лауреатами конкурса стали лучшие исполнители, отбывающие наказание в исправительных колониях в 20 регионах.

Конкурс проходит с 2003 года уже восемнадцать лет подряд. Как отметил, открывая церемонию объявления победителей, директор ФСИН России Аркадий Гостев, "за время проведения всероссийского конкурса в отборочных и финальных этапах приняли участие более 17 тысяч осужденных, многие из которых поменяли криминальное мировоззрение и стали законопослушными гражданами после освобождения из мест лишения свободы".

Победителей определил художественный совет, в состав которого вошли представители ФСИН и продюсерской компании "Союз продакшн", а также эксперты в области культуры и искусства. В этом году на суд жюри было представлено более 150 творческих работ из 72 территориальных органов ФСИН России - авторские песни, баллады, романсы, песни советских и российских композиторов. Рейтинговым голосованием было определено 20 лауретов в различных номинациях.

Лауреатами конкурса "Калина Красная" в этом году стали заключенные от УФСИН по Тверской области (песня "Застелите мне степь белым туманом…"), по Тульской области ("Клетка"), по Мордовии ("Вороны"), Приморскому краю ("Звезда желаний"), Тульской области ("Любовь"), Тюменской области ("Из детства"), Кировской области ("Не плачь"), Саратовской области ("Родителям"), Кировской области ("Не вернешь назад"), Пермскому краю ("Любовь Христа"), по Брянской области (авторская композиция "За окном").

От УФСИН по Башкортостану лауреатами конкурса стали исполнительные двух композиций - "Близкие сердца" и "Отрезок", от УФСИН по Республике Коми лауреатом стал ВИА "Северо-Запад" с композицией "Весна идет". Одним из победителей конкурса стал профессиональный исполнитель ("Капля дождя"), который, отбывая наказание в Красноярском крае, продолжил занятия музыкой. Среди лауреатов конкурса - и осужденные из женских колоний - от УФСИН по Марий Эл ("У креста Господня"), УФСИН по Хакасии ("Мама Родина"), от УФСИН по Ставропольскому краю - солистка и выступающая с ней музыкальная группа (песня "Не забывай"). Осужденный из Воронежской области стал в этом году лауреатом конкурса уже второй раз (песня "Мама"), а осужденный из ИК-5 УФСИН по Пензенской области - в третий раз (с песней "Освобождение").

В этом году финальная церемония объявления победителей проходила в режиме видео-конференц-связи, но это дало возможность увидеть ролики победителей и оценить их исполнение тысячам заключенных колоний.