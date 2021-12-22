Суд Петербурга отклонил жалобы на арест блогера Хованского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Видеоблогер Юрий Хованский, который больше полугода находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма, останется в СИЗО до 8 января. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобы фигуранта на его арест с последующим неоднократным продлением и посчитал их необоснованными, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября 2021 года (о продлении меры пресечения - прим. ТАСС) оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Хованский заявил в суде, что все доводы следствия являются голословными, вина его не доказана, а срок давности по делу истек. Кроме того, он не собирается скрываться, имеет регистрацию и жилье в Петербурге, а также родителей преклонного возраста, в том числе отца-инвалида, который нуждается в его помощи. Блогер просил избрать ему домашний арест или иную более мягкую меру пресечения. Адвокаты указали также на то, что суд оставил без оценки доводы защиты, и ссылались на волокиту в деле. Прокурор просил оставить жалобы без удовлетворения.

Накануне адвокат Хованского Александр Передрук сообщил ТАСС, что блогер обжаловал свое задержание, арест и его последующие продления в Европейском суде по правам человека.

Юрий Хованский вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на портале YouTube. Блогера задержали в начале июня в Петербурге, тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.