Ученые заявили, что "омикрон" быстро распространяется среди молодых

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей. Об этом заявили в среду журналистам в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией по итогам совместной миссии ученых РФ и ЮАР.

"Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV-2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы), клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности (имеющихся антител к поступившей в организм инфекции - прим. ТАСС) населения в ЮАР на уровне около 70%", - говорится в сообщении.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрирован 41 случай заболевания новым штаммом "омикрон".

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.