В Петербурге открылась выставка о деятельности чекистов во время обороны Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Выставка "Великая Отечественная. Начало. Спецслужбы на защите Ленинграда" открылась в среду в отделе Государственного музея политической истории России "Гороховая, 2. История политической полиции и органов государственной безопасности России. XIX-XX вв." Познакомиться с малоизвестными страницами истории советских чекистов посетителям выставки помогут не только уникальные экспонаты из коллекции музея, но и архивные материалы ФСБ и ВМФ.

"Выставка Государственного музея политической истории России посвящена деятельности советских чекистов в первый период Великой Отечественный войны (июнь 1941-го - ноябрь 1942 года). Она воссоздает хронику героических и трагических событий на северо-западе страны, участниками которых были сотрудники органов НКВД СССР: оборона блокадного Ленинграда, боевые действия Волховского и Ленинградского фронтов. Представленные на выставке уникальные предметы и документы, многие из которых впервые демонстрируются в музейных залах, раскрывают малоизвестные страницы военной истории спецслужб", - рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки, заведующий отделом "Гороховая, 2. История политической полиции и органов государственной безопасности России. XIX-XX вв." Сергей Спиридонов.

Создатели выставки преследовали цель - передать достоверную историю о том, какой вклад чекисты Ленинградского и Волховского фронтов, а также блокадного Ленинграда внесли в победу над фашистской Германией. На выставке представлены архивные документы, дневниковые записи и личные вещи участников тех событий. Пожалуй, особое место среди экспонатов занимает уникальный источник сведений о жизни блокадного Ленинграда - спецсообщения главы управления НКВД по Ленинградской области, комиссара государственной безопасности 3-го ранга Петра Кубаткина.

"Показать деятельность органов госбезопасности можно через документы - и тут на помощь нам пришли архивы. В первую очередь, это архив УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также филиал центрального архива Министерства обороны РФ (архив ВМФ) в Гатчине. Они передали нам для экспонирования цифровые копии ряда уникальных документов", - отметил Спиридонов.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1, 5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День ленинградской победы.