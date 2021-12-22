Нарышкин: Российское историческое общество примет участие в развитии "Сириуса"

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Российское историческое общество примет участие в развитии федеральной территории "Сириус", об этом сообщил председатель общества Сергей Нарышкин в своем обращении, приуроченном ко Дню федеральной территории.

"Российское историческое общество с удовольствием принимает приглашение к участию в развитии федеральной территории "Сириус". Уверен, что эта новая форма сотрудничества органично дополнит наши совместные научно-образовательные проекты, - говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории "Сириус". В среду федеральная территория отмечает первую годовщину. В "Сириусе" намерены активно развивать науку, образование, спорт, культуру. Для этого намечено задействовать олимпийскую инфраструктуру, а также строить новые объекты высочайшего уровня. Например, концертный комплекс с лучшей в мире акустикой, студенческий кампус, современные спортивные и медицинские центры с лабораториями.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны. Целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.