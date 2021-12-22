СМИ: город Санья на Хайнане ускорит развитие порта международного уровня для яхт

ХАЙКОУ /Китай/, 22 декабря. /ТАСС/. Курортный город Санья в южнокитайской провинции Хайнань активизирует усилия по формированию развитого морского порта международного уровня, предназначенного для яхт. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнили местные власти, специально оборудованные пристани к 2025 году смогут принимать гораздо больше парусных и моторных судов, которые в год будут перевозить до 5 тыс. человек. Правительство поставило ключевую задачу: создать в Санья комплекс из нескольких гаваней, который станет "яхтенной столицей Азиатско-Тихоокеанского региона".

Для стимулирования роста в этой сфере местная администрация планирует параллельно развивать ряд отраслей, связанных с потребительским сектором. Предполагается, что многоуровневая и диверсифицированная структура рынка повысит конкурентоспособность яхтенного бизнеса на Хайнане, сделает его более привлекательным для инвесторов.

"Около порта появилось множество магазинов, танцплощадки под открытым небом, рестораны и отели, даже есть ледовый каток. Это самое оживленное место в Санья", - приводит издание слова яхтенного шкипера Хуан Ясая, предоставляющего профессиональные услуги тем, кто нуждается в капитане судна.

Как он уточнил, за последние несколько десятков лет прилегающие к морю районы в Санья полностью преобразились. Власти обеспечили строительство современной развитой инфраструктуры, приспособленной для частных прогулочных и крупных круизных судов. Благодаря этому порт, как ожидается, в ближайшие годы продолжит динамично развиваться и будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня благосостояния местных жителей.

Город на южном побережье Хайнаня

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.

По данным "Хайнань жибао", еще в 2006 году в Санья было всего восемь яхт, а к 2013-му насчитывалось уже более 240. В городе обосновались десятки компаний, специализирующиеся на яхтенном бизнесе, а также несколько профильных клубов.