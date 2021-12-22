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Пандемия COVID-19

В китайском городе Сиань усилили профилактику коронавируса из-за локальной вспышки

В некоторых микрорайонах города действует режим закрытого сообщения, их жители не могут без крайней необходимости покидать свои дома

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти китайского города Сиань с населением около 13 млн человек ввели строгие профилактические меры из-за локальной вспышки COVID-19. Об этом в среду сообщил местный штаб по борьбе с коронавирусом.

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"За исключением заведений, связанных с нуждами профилактики коронавируса и обеспечением жизнедеятельности граждан, все второстепенные места временно закрываются", - цитирует Центральное телевидение Китая представителя штаба.

Супермаркеты, магазины и медицинские учреждения города продолжают работать. При этом они должны строго проводить дезинфекцию, проветривать помещения, сканировать код здоровья у посетителей, измерять у них температуру и контролировать единовременное количество посетителей.

Все массовые мероприятия в Сиане временно отменяются. Компаниям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В ряде микрорайонов города действует режим закрытого сообщения. Их жители не могут без крайней необходимости покидать свои дома. Один член домохозяйства раз в два дня может сходить в магазин за продуктами.

Сиань - административный центр северо-западной провинции Шэньси. С 9 декабря в этом регионе выявили 149 местных случаев заражения, из них 143 в Сиане. В среду власти завершили очередной раунд тестирования населения на коронавирус, медики взяли пробы у 10,8 млн горожан. В провинции выявили более 9 тыс. лиц, близко контактировавших с инфицированными.

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КитайПандемия COVID-19
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