Власти Молдавии вводят обязательные ПЦР-тесты на границе для иностранцев из красных зон

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Молдавии вводят с 27 декабря обязательные ПЦР-тесты на границе для иностранцев, прибывающих из стран с плохой эпидемической ситуацией. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Тест необходимо будет предъявлять как невакцинированным, так и вакцинированным лицам. Список стран красной зоны будет еженедельно составлять Минздрав", - уточняется в сообщении. Остальные иностранцы смогут въезжать в Молдавию при предъявлении одного из следующих документов: свидетельства о вакцинации, ПЦР-теста, экспресс-теста или медицинского заключения для переболевших ковидом. Такие меры были приняты из-за распространения штаммов "омикрон" и "дельта", объяснили в правительстве.

В самой Молдавии, по данным Минздрава, ситуация улучшается. Заболеваемость на прошлой неделе снизилась на 25%, до 68 случаев на 100 тыс. населения. По-прежнему до 40% всех заражений регистрируются в приднестровском регионе, где эпидемиологическая обстановка хуже. Уровень вакцинации населения республики достиг 28%, однако ее темпы упали на 50% по сравнению с ноябрем.

До 15 января в республике действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. В этот период доступ в места скопления людей - кафе, концертные залы, кинотеатры, ночные клубы - разрешен только при наличии справки о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.