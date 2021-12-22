Жительница Дании подозревается в отмывании более €4,3 млрд через Danske Bank

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Дании подозревает 49-летнюю подданную страны в отмывании €4 312 963 650 через эстонское отделение Danske Bank. Женщина была экстрадирована в Данию из Англии, сообщает агентство Ritsaus Bureau.

Слушания по делу проходят в среду в городском суде Копенгагена. Подозреваемую обвиняют в том, что она переправляла деньги с декабря 2008 года по март 2016 года. Преступление якобы было совершено при участии нескольких сообщников, двух из которых удалось установить.

Женщина приехала ранее в Данию из России, имеет датский паспорт. Она отрицает свою вину.

Расследования в отношения Danske Bank ведут несколько стран из-за проходивших с 2007 по 2015 год через его эстонский филиал подозрительных транзакций на более чем €200 млрд.