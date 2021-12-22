В Сириусе объявили конкурс на разработку символики федеральной территории

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Всероссийский конкурс на разработку символики федеральной территории Сириус объявили в ходе заседания совета территории, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня объявили конкурс, на который приглашаем всех к участию. Проведем его вместе в течение следующего года и тогда выберем символику", - сказала председатель совета федеральной территории Елена Шмелева.

Первый этап конкурса планируют провести до 15 апреля 2022 года, за это время власти будут собирать предложения от участников. После этого данные будут переданы экспертам, которые профессионально доработают предложенные варианты. Итоги планируют подвести 16 мая.

22 декабря Сириус отмечает первую годовщину создания федеральной территории. Его создали по распоряжению правительства РФ. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение.

На территории "Сириуса" намерены активно развивать науку, образование, спорт, культуру. Для этого будут задействовать олимпийскую инфраструктуру, а также строить новые объекты высочайшего уровня. Например, концертный комплекс с лучшей в мире акустикой, студенческий кампус, современные спортивные и медицинские центры с лабораториями.