Эксперты назвали самые обсуждаемые темы в соцсетях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Математики обнаружили, что статистика по числу заражений и государственные меры поддержки чаще всего обсуждались пользователями российских соцсетей во время первой и второй волны пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба МФТИ со ссылкой на статью в журнале IEEE Xplore.

"Мы оценили то, как пользователи воспринимали информацию о COVID-19 на самом деле. Нам удалось раскрыть много интересных взаимосвязей, которые еще предстоит интерпретировать", - заявил ассистент кафедры высшей математики МФТИ (Долгопрудный) Иван Козицин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В частности, российские ученые выяснили, что общий уровень активности пользователей в социальных сетях в целом отражал, как менялась обстановка с заболеваемостью в России. К примеру, летом 2020 года число сообщений, лайков и репостов было заметно ниже, чем во время весенней и осенней волны пандемии, несмотря на то, что источники и СМИ продолжали столь же активно писать о COVID-19 и после спада в числе заражений в летние месяцы.

Козицин и его коллеги получили подобные сведения в рамках проекта, в ходе которого математики из МФТИ и Института проблем управления РАН проанализировали все сообщения, которые были опубликованы в прошлом году в социальных сетях на официальных аккаунтах 66 ведущих российских СМИ и государственных органов.

В их число вошли Госдума, профильные ведомства, информагентства, электронные издания, газеты и журналы, общий охват аудитории которых составлял 14,4 млн человек. Математики детально проанализировали содержание сообщений этих СМИ и госорганов, а также изучили то, как активно на них реагировали пользователи крупнейших российских соцсетей, оставившие свыше 1,7 млн комментариев под новостями.

Информационные последствия пандемии

Этот анализ указал на то, что максимальный интерес пользователей к пандемии COVID-19 наблюдался весной прошлого года, что ученые связывают с отсутствием точной информации по последствиям заражения и скорости распространения коронавируса. Летом типичное число сообщений и лайков снизилось примерно в семь раз, тогда как осенью, во время второй волны COVID-19, их количество выросло в два раза.

Во время весенней, и осенней фазы пандемии внимание пользователей больше всего привлекали две темы - статистика по числу заболевших и выздоровевших, а также сообщения о том, какие государственные меры поддержки планировали ввести российские или зарубежные власти. Некоторые другие темы, в том числе экономические последствия эпидемии COVID-19, освещались столь же широко, но при этом они не привлекали внимания участников соцсетей.

Наиболее влиятельными и обсуждаемыми источниками информации по COVID-19 стали сообщения, которые публиковались официальными государственными органами и профильными медицинскими организациями. Это говорит о том, что во время пандемии новостная повестка задавалась крайне небольшой, но очень влиятельной группой каналов, причем, их значимость не зависела от уровня активности в соцсетях и числа публикуемых новостей.

Все эти данные и закономерности, рассчитывают российские математики, помогут профильным органам выстроить более эффективную информационную политику, направленную на популяризацию вакцинации и прочих мер, необходимых для сдерживания дальнейшего распространения COVID-19.