Молодые ученые на Камчатке смогут получить жилье в аренду по минимальной цене

ТАСС, 22 декабря. Власти Камчатского края намерены предоставлять молодым специалистам арендное жилье в регионе по минимальной цене. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Государственного совета РФ и Совета при президенте России по науке и образованию.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными отметил актуальность вопроса обеспечения жильем для молодых людей. Участница встречи, доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева рассказала президенту о сложностях, которые возникают с решением жилищного вопроса, и перечислила несколько вариантов, как можно улучшить ситуацию, в том числе с помощью жилищных сертификатов и льготной ипотеки.

"Жилье - сложная, регионально специфичная тема, она зависит от складывающихся условий. Я хочу в регионе делать ставку на создание качественного арендного жилья, которое будет практически бесплатное для молодого ученого и для других категорий, для врачей, например, которые у нас востребованы. Мы вместе с федеральным уровнем власти будем софинансировать эту аренду, человек, приезжающий в регион, будет получать качественное жилье", - сказал он.

По словам губернатора, у молодого специалиста будет опция - либо оставаться в доме, как в арендном жилье, либо с течением времени осуществлять его выкуп через льготную ипотеку или через другие механизмы.

Совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится в пятницу, 24 декабря, в формате видеоконференции.

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