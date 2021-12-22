Мэра Ярославля Владимира Волкова выписали из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Мэра Ярославля Владимира Волкова выписали из Ярославской областной больницы, теперь он будет проходить лечение амбулаторно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Владимир Волков выписан из больницы, теперь он находится на амбулаторном лечении", - проинформировали в пресс-службе.

16 декабря Волкова госпитализировали в Ярославскую областную клиническую больницу. По словам главврача больницы Александра Корнилова, мэру провели необходимые лечебно-диагностические процедуры, сделали контрастное исследование. На момент госпитализации его cостояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. Как сообщали местные СМИ, Волков перенес инфаркт.