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Мэра Ярославля Владимира Волкова выписали из больницы

Он продолжит лечение амбулаторно

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Мэра Ярославля Владимира Волкова выписали из Ярославской областной больницы, теперь он будет проходить лечение амбулаторно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Владимир Волков выписан из больницы, теперь он находится на амбулаторном лечении", - проинформировали в пресс-службе.

16 декабря Волкова госпитализировали в Ярославскую областную клиническую больницу. По словам главврача больницы Александра Корнилова, мэру провели необходимые лечебно-диагностические процедуры, сделали контрастное исследование. На момент госпитализации его cостояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. Как сообщали местные СМИ, Волков перенес инфаркт.

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